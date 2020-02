Der Caritasverband Trier sucht Vermieter, die Wohnungen an obdachlose oder wohnungslose Menschen vermieten wollen. Der Verband hat dazu das Projekt „Housing First“ gestartet. Mit dem Projekt will die Caritas Obdachlosen eine dauerhafte Wohnmöglichkeit vermitteln. Damit sei es aber nicht getan. Zu dem Projekt gehöre auch, dass die Menschen regelmäßig von Sozialarbeitern in ihrem neuen Zuhause besucht werden. Die Mitarbeiter sollen dabei helfen, den Alltag zu organisieren. Ob Tagesausflüge, Arztbesuche, oder Termine bei der Arbeitsagentur: Ziel sei es, obdachlose Menschen wieder in das normale Leben zu integrieren. Die Miete für die Wohnung übernimmt das Jobcenter. An Menschen, die harte Drogen nehmen oder die psychisch schwer krank sind, werden laut Caritas keine Wohnungen vermittelt.