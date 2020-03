per Mail teilen

Wegen des Streiks der Busfahrer kann es heute Morgen zu Busausfällen kommen. Das teilt der Verkehrsverbund Region Trier auf seiner Seite mit. Die Gewerkschaft Verdi hat zu dem Streik aufgerufen. Laut Verdi beteiligen sich die meisten Fahrer der Moselbahn an dem Streik. Nach Angaben des Unternehmens gehen die Fahrten in der Eifel heute planmäßig. Ersatzverkehr an der Mosel sei auf der Seite angegeben. Die Gewerkschaft Verdi fordert, dass den Fahrern auch die Pausen zwischen den Fahrten bezahlt werden, außerdem ein 13. Monatsgehalt, mehr Urlaubsgeld und höhere Zuschläge für Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit.