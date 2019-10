per Mail teilen

Das Bistum Trier will die umstrittene Pfarreien-Reform bis 2021 umsetzen. Die restlichen 20 Großpfarreien sollen dann an den Start gehen. Das hat das Bistum mitgeteilt. Die ersten 15 Pfarreien der Zukunft werden bereits zum 1. Januar kommenden Jahres eingerichtet. Mitte November werden laut Bistum dort die Pfarreienräte gewählt, die Leitungsteams sind bereits bekannt. Bischof Stephan Ackermann hat heute auch die gesetzliche Grundlage für die Pfarreien-Reform geschaffen. Er habe das Gesetz zur Umsetzung der Ergebnisse der Synode erlassen, so das Bistum.