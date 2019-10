per Mail teilen

Die Studie der Initiative "Kirchengemeinde vor Ort“ zur Pfarreienreform sorgt beim Bistum Trier für Kritik. Die Befragung sei nicht aussagekräftig und das Vorgehen der Initiative "tendenziös".

Man nehme das Stimmungsbild, das sich durch die Studie ergebe, mit Interesse zur Kenntnis, heißt es in der Mitteilung des Bistums Trier. Man sehe darin einen Hinweis für Unsicherheiten.

Studie der Initiative

Die Initiative "Kirchengemeinde vor Ort“ hatte in der nach eigenen Angaben repräsentativen Umfrage 500 Katholiken im Bistum Trier befragt. Mehr als 60 Prozent hatten demnach gesagt, dass sich die regionale Kirche durch die Strukturreform selbst abschaffe. Laut der Studie denkt fast jeder dritte Katholik im Bistum Trier wegen der Pfarreienreform über einen Kirchenaustritt nach.

Das stimme so nicht, hieß es am Dienstag beim Bistum. Es sei nicht klar ersichtlich, aus welchen Beweggründen sich die Befragten so kritisch geäußert hätten.

Es bleibt offen, ob die Befragten etwa wegen des Missbrauchsskandals, wegen des Umgangs der Kirche mit dem Zölibat, mit Homosexualität, dem Weihe-Amt für Frauen oder eben der Strukturreform beziehungsweise einer Kombination dieser Beweggründe kritisch antworten. Bischöfliche Pressestelle Trier

Zukunft der Kirche: Vermögen und Ehrenamt

Wie die Initiative erklärt ergibt sich aus der Studie, dass bis zu 60.000 Ehrenamtliche ihr Engagement niederlegen könnten. Das Bistum hält jedoch dagegen: Es seien nur wenige Menschen befragt worden, die sich ehrenamtlich in der Kirche engagierten. Daraus auf alle Ehrenamtlichen zu schließen sei "nicht seriös".

Auch der Vorwurf der Initiative, dass das Vermögen der Kirchengemeinde mit der Pfarreienreform nicht mehr ortsgebunden bleibe, sei nicht richtig, so das Bistum.

Die Pfarreien der Zukunft sollen finanziell und wirtschaftlich stark aufgestellt werden. Bischöfliche Pressestelle Trier

Massive Kritik an Großpfarreien

Nach den Plänen des Bistums sollen die bisher bestehenden 887 kleinen Pfarreien zu 35 Großpfarreien zusammengelegt werden. Die ersten Großpfarreien soll es bereits ab dem 1. Januar 2020 geben. Kritiker der Reform befürchten, dass die Großpfarreien das kirchliche Leben vor Ort gefährdeten. Im August hatte das Bistum Trier die Pläne zur Pfarreienreform erneut verteidigt: Man werde die Pfarreien trotz der Kritik wie geplant einführen.