Der Maschinenring Trier-Wittlich bekämpft am Dienstag auf biologische Weise den Schädling Maiszünsler. Der sei im Raum Trier und im Saargau weit verbreitet. Nach Mitteilung des Maschinenrings werden 160.000 Schlupfwespen mit einer Drohne auf den Maisfeldern ausgebracht. Diese setzen sich in den Larven des Maiszünslers fest und fressen sie auf. Außerdem vermehren sich die Schlupfwespen, so dass 80 bis 90 Prozent des Schädlings bekämpft werden kann. Der Maschinenring hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mit dieser Bekämpfungsmethode begonnen. Die Aktion wird zwei Mal innerhalb von zwei Wochen durchgeführt. Die Landwirte können ihre betroffenen Felder in einer Karte eintragen, so dass der Maschinenring gezielt gegen den Maiszünsler vorgehen kann.