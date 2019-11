In der Stadt Trier werden in der laufenden Saison mehr Bäume neu gepflanzt als gefällt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Demnach sollen bis März nächsten Jahres 208 Bäume gefällt und im gleichen Zeitraum mehr als 300 Bäume neu gepflanzt werden. Die Bäume mussten unter anderem gefällt werden, weil sie nicht mehr sicher waren. In der Saison davor wurden mehr Bäume gefällt als neu angepflanzt, so die Stadt Trier.