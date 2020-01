Die Planungen für eine neue städtische Wohnungsgesellschaft in Trier sind fast abgeschlossen. In der nächsten Woche muss noch der Trierer Stadtrat zustimmen. Rep.: Die Gesellschaft Wohnen in Trier (WIT) soll künftig die rund 700 städtischen Wohnungen sanieren, in Stand halten und verwalten. Die Wohnungen bleiben zwar im Besitz der Stadt. Doch die Stadt zahlt der WIT eine Miete für die Wohnungen sowie einen Gewinnaufschlag. Für die Bewohner ändert sich nichts. Die neue Gesellschaft muss ihrerseits der Stadt jährlich 1,1 Millionen Euro für die Nutzung der Wohnungen zahlen. Der Vertrag wird über 24 Jahre geschlossen. An der GmbH sind die Stadt Trier mit 49 Prozent und ein privater Investor mit 51 Prozent beteiligt. Auf diese Weise ist die Gesellschaft anders als die Stadt nicht an das Vergaberecht gebunden und kann die Projekte günstiger durchführen. Heute Abend berät der Steuerungsausschuss der Stadt Trier über das Projekt.