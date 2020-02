Das Bistum Trier bietet heute – am Aschermittwoch - am Pranger in der Trierer Fussgängerzone das Aschenkreuz für Eilige an. Die Aktion „Asche To Go“ richtet sich an Menschen, die keine Zeit für einen Gottesdienst haben, sich aber trotzdem das Aschenkreuz auf die Stirn malen lassen wollen.

Interessierte können es zwischen 14 und 16 Uhr erhalten.

Das Aschenkreuz erinnert gläubige Christen daran, dass das Leben vergänglich ist , der Tod aber nicht das Ende bedeutet.