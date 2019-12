Die Staatsanwaltschaft Trier hat gegen einen 26jährigen Mann Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge erhoben. Er soll im August seine 23jährige Freundin im Streit von einem Balkon gestoßen haben. Die junge Frau starb.

Der Angeklagte und seine Freundin lebten in einer gemeinsamen Wohnung in Wittlich. Am Tatabend gingen sie nach den bisherigen Ermittlungen zusammen zur Wittlicher Säubrennerkirmes. Es kam zum Steit, der Angeklagte soll sich daraufhin von seiner Freundin getrennt haben. Sie ging allein zurück in ihre Wohnung und wollte ihm nicht die Tür öffnen, als er spätabends zurückkam. Er trat laut Anklage die Tür ein, schlug die junge Frau mehrfach und verletzte sie mit einem Messer. Er soll sie gegen die Brüstung der Dachterrasse gedrückt haben, von der die Frau 9 Meter in die Tiefe stürzte und ein Schädel-Hirn Trauma erlitt. Sie starb zwei Tage später. Der Angeklagte ist bereits mehrfach wegen Körperverletzung vorbestraft und sitzt in Untersuchungshaft.