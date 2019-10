Am Trierer Moselufer sollen im Bereich der Jugendherberge Teile einer Baumallee am Moselradweg gefällt werden.

Nach Angaben der Struktur- und Genehmigungsbehörde Nord (SGD) müssen dort 41 Bäume wegen der Sanierung des Moseldeiches geschlagen werden. Ursprünglich sahen die Planungen vor, alle Bäume zu erhalten. Untersuchungen hätte aber ergeben, dass es dann Probleme mit der Standsicherheit des Deiches geben wird, teilte die Behörde mit. Einige unter Schutz stehende Bäume blieben erhalten. Für den geplanten neuen Fuß- und Radweg werden daher Wurzelbrücken eingebaut. So können diese Bäume stehen bleiben ohne die Wege zu beschädigen. Nach Angaben der Stadt beginnen die Baumfällarbeiten am Montag.

Ludger Peters Trier