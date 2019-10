Der komplette Neuzuschnitt der Pfarreien im Bistum Trier soll nun bis zum 1. Januar 2021 stehen, ein Jahr früher als bisher geplant. Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg teilte am Dienstag mit, eine klare Mehrheit habe sich für den früheren Termin ausgesprochen. Von den geplanten 35 Großpfarreien gehen die ersten 15 Einheiten Anfang 2020 an den Start, die übrigen folgten bis Anfang 2021, so das Bistum. Die Großpfarreien lösen die bisherigen 887 kleinen Pfarreien im Bistum ab, die derzeit in gut 170 Gemeinschaften zusammengefasst sind.