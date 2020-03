Bei ihrer Flucht vor der Polizei sind zwei Männer in Traben-Trarbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) verletzt worden. In der Nacht zu Freitag seien die beiden im Auto geflüchtet, als sie einen Streifenwagen sahen, teilte die Polizei mit. Nur 400 Meter weiter krachte das Auto in der Nähe des Busbahnhofes gegen eine Betonmauer. Der Fahrer sei zu Fuß geflüchtet und habe den schwer verletzten Beifahrer zurückgelassen. Polizei und Feuerwehr suchten den flüchtigen Fahrer. Nach Hinweisen von Zeugen konnte der 32-jährige Mann zwei Stunden später festgenommen werden. Weil er ebenfalls verletzt war, kam er ins Krankenhaus. Der Mann besitze keinen Führerschein, so die Polizei. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.