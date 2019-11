per Mail teilen

Der Landesbetrieb Mobilität feiert heute zusammen mit einigen Moselgemeinden ein Bürgerfest auf der Hochmoselbrücke. Es werden mehr als 2.000 Besucher erwartet.

In 160 Meter Höhe können Anwohner der Moselgemeinden und andere Interessierte die Hochmoselbrücke in Augenschein nehmen. Sie können ab 10 Uhr zum Beispiel mit dem Fahrrad über die 1,7 Kilometer lange Brücke fahren. Auch Mitarbeiter des LBM werden vor Ort sein, um Fragen zu der Brücke und zum gesamten Hochmoselübergang zu beantworten.

Anfragen aus ganz Deutschland

Es sei eine einmalige Sache, sagt die Ortsbürgermeisterin von Zeltingen-Rachtig, Bianca Waters (parteilos). Danach werde es nie mehr die Möglichkeit geben, dass Fußgänger darauf könnten. Hunderte werden erwartet - auch weit über die Region hinaus. Waters sagte weiter: "Wir hatten Anfragen quer aus Deutschland."

Freigabe für Autos kommende Woche

Die Brücke wird am Donnerstag, 21.11. nach rund zehn Jahren Bauzeit für den Verkehr freigegeben. Der neue 25 Kilometer lange Streckenabschnitt, zu dem auch die Hochmoselbrücke gehört, soll eine schnellere Anbindung des Rhein-Main Gebietes an die Nordseehäfen in den Benelux-Staaten ermöglichen. Das Straßenbauprojekt hat nach Angaben des LBM rund 480 Millionen Euro gekostet, etwa 200 Millionen Euro mehr als geplant.