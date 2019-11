per Mail teilen

Bei LKW-Kontrollen an der deutsch-belgischen Grenze sind am Mittwoch 65 Verstöße festgestellt worden. Laut Polizei gab es mehrere Strafanzeigen, drei LKW-Fahrern wurde die Weiterfahrt verboten. Festgestellt wurden unter anderem schlecht gesicherte Ladung und technische Mängel. An der Kontrolle waren auch belgische und luxemburgische Polizisten beteiligt.