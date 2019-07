per Mail teilen

In der Region Trier hat es am frühen Donnerstagabend sehr stark geregnet. Laut Stadt sind Keller vollgelaufen und Straßen nicht passierbar. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

In der Region Trier gibt es wegen des Starkregens mehrere Feuerwehr-Einsätze. So stand nach SWR-Informationen auf der B51 in der Nähe von Aach und Newel (Trier-Saarburg) Wasser mehrere Zentimeter hoch auf der Fahrbahn. Ein Autofahrer berichtete auf Twitter, dass er zeitweise nichts mehr sehen konnte.

In den Orten Hohensonne und Lorig wurden nach SWR-Informationen Kanaldeckel nach oben gedrückt. Einsätze gebe es auch in Trier-Olewig und in Mertesdorf.

Hagel und Starkregen

Eine Twitternutzerin filmte heftige Regenfälle und berichtete in dem Kurznachrichtendienst von Hagel.

Wie die Stadt Trier twitterte, seien Keller vollgelaufen und Straßen unpassierbar. Auch seien Bäume umgestürzt. Die Feuerwehr baue "größere Rettungsstrukturen" auf.

In der Stadt seien auch einige Ampeln ausgefallen. Auf einem Video, das die Stadt twitterte, sind überschwemmte Straßen zu sehen. Das Rathaus rief Autofahrer dazu auf, besonders vorsichtig zu fahren.

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor schwerem Gewitter für die Region gewarnt, mittlerweile ist die Warnung aufgehoben.