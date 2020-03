per Mail teilen

Eine Erweiterung des Trierer Gefängnisses kommt für das rheinland-pfälzische Justizministerium nicht in Frage. Zuvor hatte Triers Oberbürgermeister Leibe einen entsprechenden Vorschlag gemacht.

Die Stadt hatte angeboten, Flächen für eine Erweiterung des Gefängnisses zur Verfügung zu stellen. Dabei handelt es sich um das Areal der ehemaligen General-von Seidel-Kaserne, das direkt neben dem Trierer Gefängnis liegt. Mit diesem Vorschlag sollte die angekündigte Schließung der JVA Trier verhindert werden.

Fehlende Strukturen in Trier

Für das rheinland-pfälzische Justizministerium ist eine Erweiterung der JVA-Trier keine Option. Das teilte das Ministerium auf SWR-Anfrage mit. Wörtlich heißt es, eine Erweiterung, auch auf einem direkt angrenzenden Gelände, sei wie ein Neubau auf der grünen Wiese. Dafür müssten dann erst noch passende Strukturen geschaffen werden. Dazu gehöre zum Beispiel, dass eine Mauer gebaut werden müsste, die sowohl das bestehende als auch das neu zu bauende Gefängnis komplett umschließt.

Kosten zu hoch

Außerdem seien die Kosten für einen Neubau in Trier höher, als die Kosten für die Sanierung des Gefängnis-Altbaus in Wittlich, so das Ministerium weiter.

Gang mit den Zellen im Altbau der JVA-Wittlich. SWR

Damit sei die Sanierung des Altbaus im Wittlicher Gefängnis der schnellste und wirtschaftlichste Weg, um mehr Haftplätze zu schaffen. Die würden auch dringend gebraucht werden. Außerdem könne der sanierte Altbau in Wittlich mit weniger Personal betrieben werden, schreibt das Ministerium weiter.

Aus diesem Grund will das Ministerium auch keine Machbarkeitsstudie für einen Neubau in Trier und die damit verbundenen Kosten erstellen lassen. Der Altbau in der Wittlicher JVA soll bis 2027 für mehr als 40 Millionen Euro saniert werden. Das Trierer Gefängnis wird dann geschlossen.