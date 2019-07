Am Landgericht Trier musste sich am Dienstag ein Mann wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Geliebten verantworten. Er soll versucht haben sie zu töten, indem er sie mit seinem Auto anfuhr.

Der 46-jährige Angeklagte schwieg zu der Tat. Sein Verteidiger sagte, dass an den Vorwürfen nichts dran sei.

Langer Weg zum Verdächtigen

Zunächst hatte offenbar alles ausgesehen wie ein Unfall: Die 44-jährige Frau wurde am 15. November vergangenen Jahres morgens schwer verletzt an einem Parkplatz in Taben-Rodt (Landkreis Trier-Saarburg) gefunden. Niemand konnte sich erklären, was passiert war. Sie selbst auch nicht, denn sie konnte sich an nichts erinnern. Man ging zunächst davon aus, dass sie gestürzt war. Die Ärzte stellten im Krankenhaus fest, dass solche schweren Verletzungen nicht von einem Sturz, sondern von einem Autounfall kommen mussten.

Verdächtiger Ex-Geliebter

Zeugen sagten aus, sie hätten an dem Morgen ein weißes Auto gesehen. So kam man auf die Spur des Ex-Geliebten der angefahrenen Frau. Die Anklage geht davon aus, dass der Mann die Frau morgens abgepasst hat. Sie parkte ihr Auto immer auf dem Parkplatz und ging dann zur Arbeit. Dann soll der Angeklagte absichtlich gegen einen Baum und in die Saar gefahren sein, um Spuren zu verwischen. Allerdings wurden Haare des Opfers an der Windschutzscheibe und Textilspuren am Kühlergrill des Autos des Verdächtigen gefunden. Eine Woche nach der Tat wurde er festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Versuchter Mord aus enttäuschter Liebe?

Der Angeklagte soll seine Ex-Geliebte mit Absicht und mit 30 Stundenkilometern angefahren haben, um sie zu töten. Sie hatten sieben Jahre lang eine Liebschaft gehabt, gleichzeitig führte der Mann eine feste Beziehung mit einer anderen Frau. Die geschädigte Frau hatte sich aber etwa ein halbes Jahr vorher von ihm getrennt. Unter dem Aus habe der Angeklagte psychisch gelitten, erklärte er vor Gericht. Mögliches Motiv sei enttäuschte Liebe, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann hat die Vorwürfe in den Vernehmungen abgestritten.