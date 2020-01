Auto kracht in Wohnhaus

Schwerer Unfall in Aach-Hohensonne

Am Donnerstagmorgen ist in der Südeifel ein Auto von der Straße abgekommen und erst in der Küche eines Wohnhauses zum Stehen gekommen. Der Fahrer wurde schwer verletzt.