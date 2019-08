In Schweich haben die Arbeiten für den Bau einer Schule begonnen, in der Grund- und Förderschüler gemeinsam unter einem Dach unterrichtet werden. Das Projekt ist in Rheinland-Pfalz einmalig. Dort sollen später rund 440 Schüler unterrichtet werden. Der in Trägerschaft des Kreises Trier-Saarburg und der Verbandsgemeinde Schweich befindliche Neubau soll im Sommer 2022 fertig sein. Nach Angaben der Verbandsgemeinde liegen die Baukosten dafür bei rund 39 Millionen Euro.