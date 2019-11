per Mail teilen

Die Artenschutzuntersuchung für das geplante Industriegebiet Mehringer Berg an der Autobahn A1 wird in Kürze vorgestellt. Das hat die Verbandsgemeinde Schweich auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Gutachter haben demnach das 100 Hektar große Gelände untersucht. Geprüft wurde vor allem, ob dort Fledermäuse, Wildkatzen und Tagfalter leben. Das Ergebnis werde zeigen, wieviel der geplanten 100 Hektar letztendlich für das Industriegebiet übrig blieben. Danach werde der Verbandsgemeinderat einen konkreteren Planungsauftrag vergeben. In der Verbandsgemeinde Schweich gibt es nach eigenen Angaben eine große Nachfrage nach Gewerbeflächen. Das geplante Industriegebiet sei für die gesamte Region ein guter Wachstumsimpuls.