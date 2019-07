Das Forstamt Trier hat am Mittwoch in Aach mit einer Drohne den Borkenkäferbefall bei Fichten untersucht. Die von Borkenkäfernestern befallenen Bäume werden per Computer in Karten erfasst und dem Revierleiter für seine Arbeit zur Verfügung gestellt.

Das sei die Grundlage dafür, welche Bäume am stärksten befallen seien und welche aus den Wäldern geholt werden müssten. Dadurch soll verhindert werden, dass sich der Borkenkäfer noch weiter ausbreitet. Fotos von den Baumkronen Die Drohne, ein graues Gerät mit vier Propellerarmen, hebt langsam vom Boden ab. Pilot Christian Frank, Leiter des Forstreviers Bitburg, dirigiert die Drohne in Richtung Wald. "Die Drohne startet auf dem Boden und dann steigen wir auf 80 bis 120 Meter, je nach Gelände. Dann schaue ich mich um und suche nach den braunen und stark verlichteten Kronen. Dort fliege ich hin und mache geostationäre Fotos." Drohnen-Pilot Christian Frank sucht mit seiner Drohne vor allem die Kronen der Fichten nach einem Borkenkäferbefall ab. SWR Eva Britz Schnelle und effiziente Kontrolle Damit seien alle Fotos georeferenziert und könnten auf zwei Meter genau in ein normales Geoinformationssystem übertragen werden. Mit der Drohne kann Christian Frank bis zu 400 Hektar Wald am Tag auf den Borkenkäferbefall kontrollieren. Eine echte Entlastung für den Revierförster. Denn der wäre für 300 bis 400 Hektar gut zwei Wochen unterwegs. Dauer 0:52 min Borkenkäferjagd mit Drohnen Borkenkäferjagd mit Drohnen Ein weiterer Vorteil: Der Borkenkäferbefall fängt in der Krone an, die der Förster von unten gar nicht so gut erkennen kann. Also geht es auch darum, mit der Drohne die frisch befallenen Fichten zu entdecken, sagt Jens Herzog vom Forstamt Trier. "Die Fichte wird von Borkenkäfern befallen und die Borkenkäfer neigen zu Massenvermehrungen. Und um diese zu verhindern, müssen wir so schnell wie möglich die Befallsherde, also die Bäume, die frisch befallen sind, aus dem Wald entfernen, um diese Massenvermehrung zu verhindern." Jens Herzog, Forstamt Trier Der heiße und trockene Sommer und auch die jetzige Hitzeperiode stresst die Fichten besonders und macht sie anfällig für den Borkenkäfer. Der gräbt sich zwischen Rinde und stammt und zerstört so den Saftstrom des Baumes. Deshalb müssen die Bäume auch mehrfach kontrolliert werden. Auch im Nationalpark Hunsrück-Hochwald kontrollieren die Ranger regelmäßig die Fichtenwälder nach einem Borkenkäferbefall. Mehr dazu im Audio. Dauer 2:16 min Borkenkäfer-Monitoring im Nationalpark Hunsrück-Hochwald Sonne satt, kein Wölkchen am Himmel - Wetter mit Temperaturen weit über 30 Grad, dass so einige ordentlich ins schwitzen bringt! Während man sich in heißen Büros und Fabriken nach Abkühlung sehnt, jubeln alle Urlauber. Doch nicht nur die: Denn ein kleines Tierchen, freut sich sehr darüber, dass es bei uns immer wärmer wird. Der Borkenkäfer fühlt sich bei Temperaturen wie in den letzten Wochen, wie die Made im Speck. Warum genau das zum Problem werden könnte, hat sich SWR 4 Reporterin Jana Hausmann im Nationalpark Hunsrück-Hochwald angeschaut.