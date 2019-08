per Mail teilen

Anwohner in Schoden an der Saar haben am Mittwochvormittag die Wasserschutzpolizei alarmiert. Sie hatten einen vermeintlichen Ölfilm auf der Saar entdeckt. Einsatzkräfte von Wasserschutzpolizei und Feuerwehr untersuchten daraufhin den Fluss. Nach etwa zwei Stunden wurde der Einsatz abgebrochen. Laut Wasserschutzpolizei sind keine gefährlichen Stoffe festgestellt worden. Vermutlich handelte es sich um Ausschwemmungen aufgrund der Regenfälle der vergangenen Tage.