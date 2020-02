Starker Schneefall hat am Donnerstag landesweit den Verkehr behindert, angefangen in Hunsrück und Eifel. Im Landkreis Mayen-Koblenz starb eine junge Frau bei einem Unfall.

Die 21-Jährige war mit ihrem Auto bei Wolken in Richtung Koblenz unterwegs, als sie in einer Kurve auf schneeglatter Fahrbahn von der Spur abkam und mit dem entgegenkommenden Wagen eines 60-Jährigen kollidierte. Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden.

Meist blieb es bei Blechschäden. Los ging es am Nachmittag vor allem in Hunsrück und Eifel.

Dauer 0:32 min Schnee behindert Verkehr in Rheinland-Pfalz Starker Schneefall am Donnerstag quer durchs Land - mit Folgen für so gut wie alle Autofahrer.

Autos stauen sich 25 Kilometer auf A61

25 Kilometer staute sich der Verkehr auf der A61 im Hunsrück. Auch querstehende Lkw blockierten die Fahrt. Auf der B41 bei Oberbrombach, aber auch auf der B327 zwischen Thalfang und Hermeskeil gab es starke Behinderungen. Auch auf der L160 zwischen Morbach und Bruchweiler und auf der B269 bei Morbach sorgte der Wintereinbruch für Probleme.

Die Landstraße zwischen Brücktal und Boos im Kreis Ahrweiler war komplett dicht, weil zwei Laster feststeckten.

Wintereinbruch Hochwald - Autos bleiben liegen Florian Blaes

In Kell am See fuhr sich nach SWR-Informationen ein Schulbus ohne Fahrgäste fest. Andere Busse seien an der Schule in Kell am See stehen geblieben, um den starken Schneefall abzuwarten. Behinderungen meldete die Polizei aber auch auf der A64 Richtung Luxemburg.

Situation bleibt angespannt

Der Schnee beeinträchtigte auch den Verkehr in der Eifel. Auf der B412 zwischen Kempenich und dem Nürburgring und auf der B257 zwischen Kelberg und Adenau kamen Lastwagen nicht mehr weiter. Außerdem stürzten einige Bäume durch die Last des Schnees auf die Straßen.