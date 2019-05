Der Mai hat sich am Samstag in Rheinland-Pfalz von der kalten Seite gezeigt. Im Hochwald fiel etwas Schnee, die Straßen waren spiegelglatt. Das führte zu Unfällen auf der A1.

In der Nähe von Beuren (Kreis Trier-Saarburg) kam es am Samstagmorgen auf der A1 an der gleichen Stelle zu zwei Unfällen - allerdings in unterschiedlichen Fahrtrichtungen.

Ein Wagen geriet laut Polizei in Richtung Saarbrücken ins Schleudern und krachte in die Mittelleitplanke.

Dauer 00:21 min Autos prallen gegen Leitplanken Auf der A1 in der Nähe von Beuren im Hochwald sind bei Glatteis-Unfällen am Samstagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Autobahnpolizei habe Blitzeis insgesamt zu zwei Unfällen dort geführt.

Zwei Leichtverletzte

Nur wenige Meter entfernt auf der gegenüberliegenden Seite krachte ein Wagen in Fahrtrichtung Trier in die rechte Leitplanke. Auch hier geriet das Auto laut Polizei auf spiegelglatter Straße ins Schleudern.

Zwei Menschen sind bei den Unfällen den Angaben zufolge leicht verletzt worden. Jeweils eine Spur war in beiden Fahrtrichtungen während der Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt.