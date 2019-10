Hunderte Polizeibeamte haben am Donnerstag 28 Objekte in vier Bundesländern durchsucht. 16 Durchsuchungen gab es allein in Rheinland-Pfalz. Ermittelt wird gegen Mitglieder eines libanesischen Familienclans wegen bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern.

Der Staatsanwaltschaft Trier ist nach eigenen Angaben ein Schlag gegen die organisierte Schleuserkriminalität gelungen. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, geht es um ein Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder einer libanesischen Familie wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern und weiterer Straftaten. Laut Staatsanwaltschaft Trier wurden heute 28 Objekte in vier Bundesländern durchsucht, 16 davon in Rheinland-Pfalz. An der Aktion nahmen mehr als 360 Bundespolizisten, Beamte des Polizeipräsidiums Trier und sechs Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Trier teil. Gegen zwei Personen ergingen Haftbefehle. Das Ermittlungsverfahren führen die Trierer Ermittler gemeinsam mit dem Bundespolizeipräsidium Potsdam durch. Weitere Einzelheiten zu dem Fall wollen Polizei und Staatsanwaltschaft Trier am Donnerstagnachmittag auf einer Pressekonferenz bekannt geben.