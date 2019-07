per Mail teilen

Bei einem Feuer in einem Saarburger Dönerladen sind nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Ursache war nach ersten Erkenntnissen eine brennende Fritteuse. Es kam zu starker Rauchentwicklung. Die Graf-Siegfried-Straße in Zentrum Saarburgs wurde während der Löscharbeiten voll gesperrt.