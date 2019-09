Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord hat die Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie Saarburg genehmigt. Die Deponie wird seit mehr als zwanzig Jahren nicht mehr genutzt. Die Deponie hat keine Basisabdichtung, so das Sickerwasser in den Untergrund eindringen kann. Wie die Behörde SGD Nord mitteilte, muss die Deponie deshalb saniert werden. Geplant sei ein Rückbau. Dabei soll der Müll ausgegraben und getrennt werden. Ein Teil könne verbrannt werden, der Rest soll in Mertesdorf gelagert werden. Dadurch soll der Standort in Saarburg vollständig saniert und das ursprüngliche Klingenbachtal wiederhergestellt werden. Die Stadt Saarburg und später die ART hatten die Deponie seit 1955 vierzig Jahre lang für die Hausmüll-Entsorgung genutzt.