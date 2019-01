Der Rat der neuen Verbandsgemeinde Saarburg-Kell am See tritt am Abend zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die neue Verbandsgemeinde gibt es durch das Landesgesetz zur Fusion seit dem 1. Januar. In der konstituierenden Sitzung sollen Bürgermeister Jürgen Dixius und der hauptamtliche Beigeordnete, der ehemalige Verbandsbürgermeister von Kell, Martin Alten, ernannt werden. Außerdem sollen die 40 Ratsmitglieder verpflichtet werden. Sie wurden am 14. Oktober gewählt. Nächsten Dienstag tritt der Rat erneut zusammen, dann geht es um die Ernennung der ehrenamtlichen Beigeordneten und Ausschussmitglieder. Die neue Verbandsgemeinde Saarburg-Kell ist mit mehr als 32800 Einwohnern die größte im Landkreis Trier-Saarburg. Zum gleichen Stichtag 1. Januar fusionierten in der Eifel auch die Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll zur neuen Verbandsgemeinde Gerolsteiner Land. Sie hat ihre konstituierende Sitzung am kommenden Dienstag.