Ein Architekturbüro arbeitet derzeit an den Planungen für die Gestaltung des Grünzugs auf den sogenannten "Saarburg Terrassen". Der etwa 30 Meter breite parkähnliche Grünzug verläuft nach Angaben der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell künftig durch ein neues Wohnquartier. Auf dem ehemaligen Gelände der französischen Garnison sollen zusammen mit einem Investor in den kommenden Jahren 140 Häuser und 220 Wohnungen gebaut werden. In diesem Jahr sollen im Anschluss an den Grünzug auch Mustergärten und Ausstellungsflächen entstehen. Auch das ehemalige Küchenhaus soll saniert werden. Das 1930 erbaute Gebäude diente als Militärkantine und soll zu einem Gastronomie-Objekt umgebaut werden. Die Gesamtkosten für das Projekt „Saarburg Terrassen“ belaufen sich auf 7,7 Millionen Euro.