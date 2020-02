4-Jähriger klemmt sich in Waschmaschine ein

Rettungseinsatz in Trier

In Trier hat am Donnerstagabend ein 4-Jähriger einen Rettungseinsatz ausgelöst. Der Junge hatte sich in einer Waschmaschine einklemmt.

Der 4-jährige Junge soll nach Angaben der Polizei zuerst mit dem Kopf in die Waschmaschine geklettert sein und steckte dann bis zur Hüfte in der Trommel der Waschmaschine. Dort habe er sich einklemmt und sei von alleine nicht mehr herausgekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Maschine nicht an. Die Mutter des Jungen habe aber vorsorglich Wasser und Strom abgestellt und den Rettungsdienst gerufen. Junge wurde nicht verletzt Die Rettungskräfte hätten dem Jungen dann gut zugeredet und erklärt, wie er aus der Waschmaschine wieder herauskommt, so die Polizei. Daraufhin habe der Junge sich selbst befreien können. Bei der Aktion blieb der Junge unverletzt, die Mutter und ihr 4-jähriger Sohn kamen mit einem Schrecken davon.