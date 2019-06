per Mail teilen

Ein Landwirt ist in Reichenbach im Kreis Birkenfeld von einem rund 350 Kilogramm schweren Heuballen erdrückt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 69-Jährige während des Aufstapelns der Heuballen am Samstagnachmittag erdrückt worden. Der Mann starb noch am Unfallort. Zur Unfallursache wird ermittelt.