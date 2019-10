Die Agrarmeteorologie und die Gartenakademie Rheinland- Pfalz bieten im Oktober und November auch in der Region Trier einen sogenannten Kübelpflanzenalarm an. Bei diesem kostenlosen Service werden Hobbygärtner per Email oder per Kurznachricht informiert, wenn die Außentemperaturen unter eine kritische Marke sinken. So müssen Engelstrompete oder Hibiskus schon bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt geschützt werden. Zitruspflanzen müssen ab Minus 5 Grad weggeräumt werden. Oliven vertragen bis Minus 10 Grad.

Um den kostenlosen Service zu nutzen, müssen sich Hobbygärtner im Internet anmelden und eine Wetterstation in ihrer Nähe auswählen. In der Eifel gibt es beispielsweise Stationen in Dreis- Brück oder Wiersdorf, an der Mosel in Brauneberg oder Nittel.