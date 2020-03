In den allermeisten Apotheken in der Region Trier gibt es keinen Mundschutz mehr. Auch Desinfektionsmittel gegen Viren sind weitgehend ausverkauft. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben. Frühestens nächste Woche würden gegen Viren wirksame Desinfektionsmittel wieder erwartet, so eine Apothekerin aus Bernkastel-Kues. Wann Schutzmasken wieder im Sortiment sind, konnte niemand sagen. Bei keinem Großhändler seien die Atemschutzmasken derzeit zu bekommen, sagte eine Trierer Apothekerin. Die letzte Atemschutzmaske habe sie vor einer Woche verkauft. Sie sei Teil einer Lieferung aus China gewesen. Der Container habe zuvor vier Wochen in Quarantäne gestanden. Die meisten Atemschutzmasken würden in China produziert.