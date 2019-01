Im Prozess gegen einen leitendenen Jugendamtsmitarbeiter des Eifelkreises Bitburg-Prüm hat der Angeklagte gestanden, 1,5 Millionen Euro abgezweigt zu haben. Er habe Geldprobleme gehabt.

Es sei der "schlimmste Fehler" seines Lebens gewesen, sagte der 59-Jährige am Donnerstag vor dem Landgericht Trier in seinem Geständnis mit weinerlicher Stimme. Er habe aus einer finanziellen Notsituation heraus gehandelt, so der Angeklagte weiter.

Durch die Berufsunfähigkeit seiner Frau habe er in einer finanziellen Notsituation gestanden, so der ehemalige Kreisinspektor heute. Seine Familie sei nach einem Hausbau in Luxemburg auf zwei Einkommen angewiesen gewesen. Fast 12 Jahre lang hatte er rund 10.000 Euro monatlich aus den Kassen der Kreisverwaltung genommen. Er habe sich selber gewundert, dass er so lange mit dieser Masche durchkam, so der vierfache Vater vor Gericht.

Fingierte Fälle von Kindern und Jugendlichen

Der Angeklagte war im Bereich der Jugendhilfe der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm beschäftigt und konnte entscheiden, ob einem Kind oder einem Jugendlichen ein Platz in einer Pflegefamilie oder einer Tagespflegeeinrichtung gewährt wurde.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, sich von 2013 bis 2018 Fälle ausgedacht und die fingierten Namen im EDV-System des Jugendamtes angelegt zu haben. Für diese soll er dann Zahlungsanordnungen ausgestellt haben, die er anschließend von seinem Vorgesetzten abzeichnen ließ.

Der Mann habe seine Befugnis als Amtsträger missbraucht, sagte Staatsanwalt Holger Schmitt in der Verhandlung.

Fälle von Untreue vor 2013 verjährt

Der Angeklagte habe bereits seit 2005 auf diese Weise Geld veruntreut, so die Staatsanwaltschaft. Rund 250 Fälle ab 2005 sind verjährt. Wenn man diese dazu rechnet, beläuft sich der angerichtete Schaden insgesamt auf mehr als 1,5 Millionen Euro.

Aufgeflogen war der Mann, weil die Geldbewegungen seines Kontos bei einer automatischen Bankkontrolle aufgefallen waren.

Sechs-Augen-Prinzip im Jugendamt

Die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm hat die Kontrolle der internen Abläufe im Jugendamt verschärft. Demnach gelte künftig im Jugendamt das Sechs-Augen-Prinzip.