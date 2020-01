Der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner hat in Trier den Kaiser-Augustus-Orden verliehen bekommen. Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval ehrte damit sein soziales Engagement.

Johannes B. Kerner für soziales Engagement geehrt Der Fernsehmoderator setzt sich für Jugendliche und Kinder sowie Sportler ein.

Der neue Ordensträger des Trierer Karnevals freute sich riesig: "Ich bin wirklich sehr gerne hier. Ich fühle mich pudelwohl bei Ihnen. Und ich muss mit dem Schlimmsten drohen: Ich komme wieder", sagte der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner nach der gut vierstündigen Sitzung.

Preisgeld mal drei: Kerner spendet Geld

Die Auszeichnung des Dachverbands der Trierer Karnevalisten, der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval, (ATK) ist mit 5555,55 Euro dotiert und wird seit 1994 jährlich an bekannte Personen verliehen. Kerner kündigte an, das Preisgeld an die Rollstuhlbasketballer der RSC-Rollis Trier zu spenden plus jeweils den gleichen Betrag aus eigener Tasche an zwei weitere Organisationen zu zahlen: an den Trierer Verein "Nestwärme" und an einen Verein für krebskranke Kinder.

Justizministerin Barley würdigt Kerners Engagement

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hob in ihrer Laudatio auf Kerner vor mehr als 800 Gästen dessen vielfältiges soziales Engagement hervor. Kerner moderiere die Spendengala "Ein Herz für Kinder" im ZDF. Zudem engagiere er sich seit mehr als 20 Jahren bei der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Und in der Becker-Kerner-Stiftung setze er sich dafür ein, Kinder und Jugendliche in Sport und Kultur zu fördern.

Kerner ist der 26. Preisträger des Ordens. Der Moderator wurde für sein soziales Engagement und die Unterstützung der Deutschen Sporthilfe 2006 bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Zusammen mit seiner Frau hat Kerner die Becker-Kerner-Stiftung gegründet, die sich für die Förderung von Jugend, Kultur und Sport einsetzt. Er ist zudem Botschafter für die Fußball-Weltmeisterschaft der Menschen mit Behinderung.

Der Kaiser-Augustus-Orden vom Preisträger 2015, Marcel Reif SWR

Kein Karnevalsorden

Der Orden ist die höchste Auszeichnung des Trierer Karnevals. Er wird seit 1994 einmal im Jahr verliehen und soll an den Gründer der Stadt Trier, Kaiser Augustus, erinnern. Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval verleiht den Preis, aber er ist kein Karnevalsorden, sondern eine Auszeichnung für bekannte Persönlichkeiten, die sich sozial engagieren und ihre Porminenz für soziale Projekte nutzen.

Bisherige Preisträger

Zu den bisherigen Preisträgern gehören beispielsweise Günther Jauch, Birgit Schrowange, Alfred Biolek, Dunja Rajter, Marcel Reif, Henry Maske und Theo Zwanziger. Anfang 2018 war Verona Pooth ausgezeichnet worden.