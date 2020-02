per Mail teilen

Am Donnerstag wählen die Delegierten des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau einen neuen Präsidenten. Bis vor zwei Wochen galt die Wiederwahl von Amtsinhaber Michael Horper aus Üttfeld in der Eifel noch als gesichert. Doch jetzt gibt es einen Gegenkandidaten - ebenfalls aus der Eifel.

In der Landwirtschaft brodelt es. Kaum eine Woche vergeht, in der die Bauern nicht für ihre Interessen demonstrieren.

Landwirte wünschen starke Lobby

Aus Sicht der Bauern wäre eine starke Lobby ganz gut – wie zum Beispiel durch den Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau. Dort wird am Donnerstag ein neuer Präsident gewählt und eigentlich schien bisher alles ganz klar: Der "Alte" sollte auch neuer Präsident werden. Aber seit gut zwei Wochen gibt es einen Gegenkandidaten.

Landwirte vom Verband enttäuscht

Viele Landwirte sind enttäuscht von ihrem Bauern- und Winzerverband. Viele Probleme und Entwicklungen der letzten 20 Jahre, wie beispielsweise die Zahl der Nitratmessstellen, hätte der Verband verschlafen. Der Vorstand sei zu alt. Marco Weber will das ändern.

"Ich kann die Themen zugespitzer formulieren." Marco Weber, Gegenkandidat

Der 44-jährige Landwirt und FDP-Abgeordnete aus Lissendorf in der Vulkaneifel will den Verband moderner aufstellen, sagt er: "Ich kann die Themen zugespitzer formulieren." Weber will verstärkt auf die sozialen Medien setzen. Dadurch würde der Bauern- und Winzerverband viel schlagkräftiger und damit wieder zur echten Interessenvertretung seiner Mitglieder werden.

Amtsinhaber räumt Fehler ein

Amtsinhaber Michael Horper ist 62 Jahre alt. Er räumt in einigen Bereichen wie beispielsweise der Kommunikation Fehler ein.

"Ich glaube, da müssen wir auch moderner werden." Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau

Deswegen müssten verstärkt jüngere Leute im Verband mitarbeiten, sagt Horper: "Ich glaube, da müssen wir auch moderner werden."

Mitglieder des Verbandes sind geteilter Meinung

An der Basis herrschen geteilte Meinungen: Einige Bauern in der Vulkaneifel und im Eifelkreis Bitburg-Prüm meinen, es nütze nichts, wenn ein Funktionär lediglich gegen einen neuen ausgetauscht werde. Die anderen sind der Auffassung ein bisschen "frischer Wind" sei gut.