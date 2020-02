In einem Regionalzug von Mainz nach Saarbrücken hat es am Mittwochnachmittag einen Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion gegeben. Der Zug wurde angehalten.

Dauer 0:26 min Corona-Verdacht in Idar-Oberstein In einem Regionalzug von Mainz nach Saarbrücken hat es einen Verdacht auf eine Corona-Infektion gegeben. Der Zug wurde angehalten. Die Polizei hat den Bahnsteig abgesichert.

Auslöser für den Einsatz sei ein Mann mittleren Alters gewesen, der gerade beruflich aus Italien zurückkehrte. Der Fahrgast habe nach Aussagen anderer Fahrgäste bereits seit Frankfurt eine Maske getragen und entsprechende Symptome gehabt. Das sagte der Pressesprecher der Kreisverwaltung Birkenfeld, Karsten Schultheiß, dem SWR.

Der Mann habe sich zuvor beruflich in der Region Apulien aufgehalten, in der bisher kein Coronavirus nachgewiesen wurde. Bereits am Samstag sei er in Süditalien bei einem Arzt gewesen, der ihm "grünes Licht" für den Heimflug von Bari nach Frankfurt mit Zwischenlandung in Mailand gab. In Frankfurt sei er dann um 14.23 Uhr in den Regionalexpress nach Saarbrücken gestiegen.

Testergebnisse sollen Donnerstag veröffentlicht werden

Telefonisch hatte er seine Einlieferung in eine Krankenhaus versucht. Der Rettungseinsatz war dann von einer Hotline veranlasst worden. Der aus dem Saarland stammende Mann wurde, so die Kreisverwaltung Birkenfeld, aus dem Zug geholt und ins Klinikum Idar-Oberstein gebracht. Die Ergebnisse des Coronavirus-Tests sollen am Donnerstagmorgen vorliegen. Das Gesundheitsamt sowie der leitende Notarzt nahmen die Personalien der Menschen im Großraumabteil des Mannes auf. Das Problem ist laut Kreisverwaltung, dass während der Fahrt bereits Leute ausgestiegen sind.

Passagiere konnten Fahrt fortsetzen

Der Zug von Frankfurt am Main nach Saarbrücken sei um 16.15 Uhr im Bahnhof Idar-Oberstein gestoppt worden, teilte eine Sprecherin des Bahnunternehmens vlexx mit. Der Einsatz der Polizei war am Abend abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Kaiserslautern. Der Zug konnte zwei Stunden später den Bahnhof wieder verlassen. Die Reisenden konnten ihre Fahrt fortsetzen.