per Mail teilen

Die Kriminalpolizei Trier fahndet nach einer Frau, die mit einer gestohlenen Bankkarte Geld in Trier abgehoben haben soll.

Wie die Polizei mitteilte, soll die Karte einer 63-jährigen Frau zuvor gestohlen worden sein. Beim Abheben des Geldes an einem Automaten am Trierer Viehmarktplatz wurde die Täterin von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Frau ist Anfang 20 und trägt ein Piercing im rechten Nasenflügel. Das Ganze ist schon im August vergangenen Jahres passiert. Da die Frau bisher nicht identifiziert werden konnte – so die Polizei – wurde jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.