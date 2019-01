Die Trierer Polizei sucht drei Männer, die im September zwei Tankstellen in Trier überfallen haben. Sie bittet mit Fahndungsfotos um Mithilfe.

Nach Angaben der Polizei überfielen zwei bewaffnete Männer am 17. September die Tankstelle in der Eurener Straße in Trier. Die Täter bedrohten eine Angestellte und einen Kunden mit Waffen. Die Angestellte konnte jedoch in einen Nebenraum flüchten, sodass die Räuber die Tankstelle ohne Beute verließen.

Zweiter Überfall in Trier

Nur zwei Tage später überfielen die Männer die Tankstelle in der Ostallee. Kurz nach Mitternacht stürmten zwei der Täter mit Waffen in die Tankstelle und forderten Geld. Der dritte stand draußen Schmiere. Die drei Männer erbeuteten die Tageseinnahmen der Tankstelle. Während ihres Überfalls trugen sie dunkle Kleidung und waren mit Schals maskiert.

Fotos von den Überfällen

Die Polizei bittet um Mithilfe. Weitere Fotos von den Überfällen stellt sie hier zur Verfügung. Hinweise gehen an die Kriminalpolizei Trier, Telefonnummer: 0651 / 9779-2253 oder 2290.