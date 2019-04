Ein Flüchtling, der gedroht hatte, sich zusammen mit seiner Frau aus dem Fenster zu stürzen, hat sich der Polizei ergeben. Hintergrund war die geplante Abschiebung der Familie. Geklärt wird, ob der Mann in Abschiebehaft kommt.

Der Mann aus der russischen Föderation verließ zusammen mit seiner Ehefrau am späten Dienstagvormittag das Haus und ergab sich der Polizei. Beide blieben unverletzt. Der Einsatz der Polizei hatte gegen 4:00 Uhr am Dienstagmorgen begonnen. Geplant war von der Kreisverwaltung Birkenfeld die dreiköpfige Familie aus der russischen Föderation abzuschieben. Dabei handelt es sich laut Polizei um zwei Erwachsene und ein sechs Monate altes Kleinkind. Weil die Familie an ihrer Wohnadresse nicht angetroffen wurde, suchte die Polizei ein anderes Haus in Büchenbeuren auf. Dort hielt sich die Familie auf. Die beiden Erwachsenen verhielten sich laut Polizei aggressiv und waren nicht zu einer Zusammenarbeit bereit.

Die Polizei hatte das Haus abgeriegelt Florian Blaes

Während des Gesprächs mit den Polizeibeamten ergriff der 29-jährige Familienvater ein Messer, teilte die Polizei mit. Zunächst richtete er die Waffe gegen sich selbst, danach drohte er, zusammen mit seiner Frau aus dem Fenster im zweiten Stock des Hauses zu springen. Daraufhin zog sich die Polizei zurück und forderte Spezialkräfte an. Es wurden Verhandlungen mit der Familie aufgenommen, die schließlich dazu führten, dass das Ehepaar aufgab.

Der Familienvater gab nach seiner Aufgabe an, gesundheitliche Probleme zu haben. Er soll zunächst von einem Arzt untersucht werden. Das Amtsgericht Idar-Oberstein soll dann über einen Antrag auf Anordnung der Abschiebehaft entscheiden. Das betrifft aber nur den Mann, nicht seine Ehefrau und seine sechsmonatige Tochter. Eine Entscheidung wird voraussichtlich am Mittwoch fallen.

Während des Einsatzes war das Haus weiträumig abgesperrt worden. Rund um das Haus wurde ein Sichtschutz aufgebaut. Außerdem hatte die Feuerwehr ein Sprungtuch aufgebaut.