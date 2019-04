Zwei der größten Bio-Hühnerhöfe in Rheinland-Pfalz gibt es in der Eifel. Hier gibt es Hennen-Gruppen mit 3.000 Tieren, die im Schichtbetrieb ins Freie dürfen und eine Eierautobahn.

Die ehemaligen Milchbauern Oliver Grommes und Klaus Hansen wollten aus der Milch-Preis-Misere ausbrechen. Sie gründeten deshalb 2016 einen Bio-Hühnerhof in Ormont in der Vulkaneifel. Heute halten sie dort 24.000 Hühner. Die Tiere leben in Gruppen von 3.000 Hennen zusammen, die abwechselnd nach draußen gehen.

Wo fängt Massentierhaltung an?

Der Begriff "Massentierhaltung" gefällt Landwirt Grommes für seinen Betrieb aber nicht. Es gäbe schließlich konventionelle Ställe mit weit über 200.000 Tieren, die nie einen Sonnenstrahl erhaschten, sagt er.

Hühner leben normalerweise in Gruppen von maximal zwei Dutzend Tieren zusammen, wie tiergerecht kann da die Massentierhaltung sein? Dieser Frage ist SWR Redakteur Axel Weiß nachgegangen. Sein Eindruck: Hühnerhaltung in Bio funktioniert auch im großen Maßstab.

Dauer 01:23 min 24.000 Hennen eher wenig für einen Hühnerhof? Oliver Grommes hält rund 24.000 Hühner auf seinem Bio-Hühnerhof. Von Massenproduktion will er da aber nicht sprechen, sagt er SWR Redakteur Axel Weiß.

Auch der Eifeler Hühnerhalter Stefan Probst, auf dessen Familienbetrieb rund 10.000 Eier am Tag gelegt werden, sagt: "Natürlich, es ist eine Masse, aber man muss eine gewisse Größe haben, dass man einfach eine Wirtschaftlichkeit erreicht."

"Massenproduktion ist ein ganz schwieriges Wort." Stefan Probst, Hühnerhalter

In Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt 56 Hühnerhöfe, die mehr als 3.000 Legehennen halten. Wie viele davon ökologisch arbeiten, dazu darf das Statistische Landesamt aus Geheimhaltungsgründen keine konkreten Angaben machen. Zu leicht könnten sonst Rückschlüsse auf einzelne Betriebe gezogen werden.

Eine Seltenheit: Bio-Hühnerhöfe im Land

Das gilt auch für Betriebe, die Eier der Kategorie 3 erzeugen: Die Kleingruppenhaltung in Käfigen. Das Statistische Landesamt fasst daher beide Haltungsformen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, zusammen. Ihr gemeinsamer Anteil liegt bei 6,2 Prozent in Rheinland-Pfalz. Im Land leben die meisten Legehennen in Bodenhaltung (87 Prozent), gefolgt von der Freilandhaltung (6,8 Prozent).

Kennzeichnungssystem für Eier nach Haltungsform

0 = für ökologische Erzeugung Pro Stall dürfen nicht mehr als 3.000 Legehennen gehalten werden. Es sind maximal sechs Hennen pro Quadratmeter Stallfläche erlaubt. Für jedes Tier muss es 18 Zentimeter Sitzstange sowie vier Quadratmeter Auslauffläche zum Bewegen, Scharren, Staubbaden und Picken. Neben den Haltungsbedingungen wird auch die Fütterung in der EG-Öko-Verordnung geregelt: So muss das Futter vom eigenen Betrieb oder aus ökologischem Anbau kommen. 1 = für Freilandhaltung <ysd 2 = für Bodenhaltung Die Hennen leben zumeist zu Zehntausenden in Volierensystemen mit mehreren Etagen. In einer Einstreu aus Stroh oder Hobelspänen können sie scharren, picken und staubbaden. Maximal neun Hennen pro Quadratmeter Stallfläche sind zulässig. 3 = für Kleingruppenhaltung in ausgestalteten Käfigen Sie ist nach dem Verbot der traditionellen Käfighaltung stark zurückgegangen. Betriebe, die noch Hennen in Kleingruppen in sogenannten ausgestalteten Käfigen halten, müssen sich auch davon bis Ende 2025 (in besonderen Härtefällen bis 2028) trennen. Die Tiere leben in Gruppen von bis zu etwa 65 Hennen zusammen.

In Ormont haben die ehemaligen Milchbauern Grommes und Hansen mehrere Millionen Euro in ihre beiden großen, zertifizierten Ställe investiert. Die Tiere bekommen eine Mischung aus Bio-Mais, Bio-Weizen, Bio-Erbsen, Bio-Bohnen, Bio-Soja zu fressen, ein Fünftel davon aus eigenem Anbau. Mit 4,2 Hühnern pro Quadratmeter lassen Grommes und Hansen den Tieren etwas mehr Platz als es die ökologische Haltung mit maximal sechs Hennen pro Quadratmeter vorschreibt.

Suppenhuhn oder Vogelfutter

Nach gut anderthalb Jahren enden die Tiere als Suppenhuhn, wenn sie nicht vorher ein Habicht fängt. Pro Jahr verendeten rund 2.000 Hennen im Freilauf durch Greifvogel-Attacken.

Silbern glänzt die "Eierautobahn" auf dem Hühnerhof. Mit 1km/h werden hier die Eier transportiert. SWR

Der Hühnerhalter Oliver Grommes zieht nach knapp drei Jahren eine positive Bilanz. Auf dem Hof produzierten die Hühner täglich 23.000 Eier, die über eine Eier-Autobahn befördert und innerhalb von zwei Stunden für den Transport verpackt sind. Die biologische Landwirtschaft sei für ihn wirtschaftlicher als die konventionelle, sagt Grommes. Zwar habe die Stallanlage mehr gekostet, die Futterkosten und Hennen seien doppelt so teuer, aber man bekomme dadurch auch mehr Geld für das Ei.