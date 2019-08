Das SWR Studio Trier betreut den Westen von Rheinland-Pfalz. Es liegt mitten in Deutschlands ältester Stadt. Hier, von der Porta Nigra aus, geht der Blick auch zu den Nachbarn in der Europäischen Großregion.

Dauer 3:51 min Portrait des SWR Studio Trier SWR

Im SWR Studio Trier arbeiten heute 20 RedakteurInnen, AssistentInnen und eine Multimedia-Technikerin. Und es gibt viel zu tun zwischen Belgien und dem Nahetal: Viel Landschaft mit Landwirtschaft, ein langes Moseltal mit Weinbau und Großkellereien, eine Boom-Region mit mittelständischer Industrie, Wissenschaft, Forschung und Kreativität an Universität und Hochschule Trier. Am Bischofssitz und Sitz der Deutschen Richter- und der Europäischen Rechtsakademie müssen Reporter auch Experten sein. Die Regionalbüros in Gerolstein (Vulkaneifel) und Traben-Trarbach (Mittelmosel) unterstützen dabei. Klar, dass in der ältesten Stadt auch der Rundfunk schon lange zuhause ist. 1933 nahm das SWR Studio Trier den Sendebetrieb auf.

Berichtsgebiet

Die Regionen Eifel, Hunsrück, Mosel, Saargau, Kreis Birkenfeld und die Europäische Großregion Luxemburg, Lothringen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Wallonien.

Studioleitung

Anja Weckmann SWR