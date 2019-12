per Mail teilen

Beim Brand in der Thomaskapelle bei Ollmuth in der Verbandsgemeinde Ruwer sind in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag sakrale Gegenstände und Teile der Inneneinrichtung stark beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der Schaden auf 15.000 bis 20.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Ursache des Feuers geben können.