Die SPD im Vulkaneifelkreis fordert, dass die Biotonnen vorerst nicht eingezogen werden. Außerdem soll es eine Sondersitzung des Kreisausschusses geben.

Die Bürger in der Vulkaneifel sollen ihre Bioabfälle seit Jahresbeginn selbst in zentrale Sammelcontainer werfen. Bisher gab es in der Vulkaneifel eine Biotonne.

"System funktioniert nicht"

Schon in den ersten Tagen zeige sich eindringlich, dass das neue Müllsystem nicht funktioniere, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Jenssen. Die jetzt aufgestellten zentralen Biocontainer seien für die tatsächlich anfallenden Mengen an Abfällen nicht ausgerichtet. Hierdurch entstünden hygienisch unhaltbare Zustände. Außerdem sei ein barrierefreier Zugang nicht gegeben, so Jenssen.

"Tiere werden von den Abfällen angelockt. Das ist seuchenhygienisch hochproblematisch." SPD-Fraktionsvorsitzender Jens Jenssen

11.000 Unterschriften gesammelt

Gegen das neue Müllsystem mit Biotüten hatte eine Bürgerinitiative in der vergangenen Woche 11.000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren eingereicht. Vor dem Hintergrund des Unmutes in der Bevölkerung sollten nicht voreilig durch den Abtransport der Biotonnen Tatsachen geschaffen werden. "Daher fordern wir, dass der Abfallverband A.R.T. den geplanten Einzug der bisherigen Biotonnen bis auf Weiteres aussetzt", so Jenssen.

Ministerin zeigt Verständnis für Proteste

Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) zeigte Verständnis für die Kritik: Es könne nicht sein, dass die Entsorgung von Bioabfall für Rollstuhlfahrer zu einer logistischen Herausforderung werde, sagte sie am Montag. Sie erwarte, dass Landrat Heinz-Peter Thiel (parteilos) eine bessere Lösung im Sinne der Menschen mit Behinderungen finde.

Abfall-Chef soll Rede und Antwort stehen

UWG, FDP und die Linke in der Vulkaneifel unterstützen die SPD-Forderung nach einer Sondersitzung des Kreisausschusses. In der Sitzung müsse der Chef des Abfallverbandes Region Trier (A.R.T.), Maximilian Monzel, über den aktuellen Sachstand berichten, so die Vertreter der vier Parteien.