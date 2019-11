Jens Söring saß mehr als 30 Jahre lang in den USA wegen Doppelmordes hinter Gittern. Seine Schuld hat er stets bestritten. Nun ist er frei und soll nach Deutschland abgeschoben werden. Das erste Ziel könnte Bitburg sein.

Dass der heute 53-jährige Diplomatensohn in die Eifel kommen will, sagte Sörings Anwältin dem ARD-Studio in Washington. Ein Netzwerk, das sich für seine Freilassung engagierte, will Söring dort eine erste Anlaufstation in Deutschland bieten.

Wann genau Söring ausreisen wird, ist allerdings noch offen. Die deutsche Botschafterin in Washington, Emily Haber, sagte dem ARD-Studio, Söring werde doch noch sieben bis zehn Tage in den USA bleiben müssen. Wohin er dann reise, könne sie nicht sagen.

Langjährige Unterstützerin Sörings wohnt in Bitburg

In Bitburg lebt eine Frau, die Sörings Kampf um Freiheit über viele Jahre aktiv unterstützte. Anders als die Anwältin des 53-Jährigen teilte sie dem SWR allerdings am späten Abend mit, es entspreche nicht den neuen Planungen und Entwicklungen, dass er nach Bitburg komme.

Söring war am Dienstag überraschend aus der Haft im US-Bundesstaat Virginia entlassen worden und soll umgehend nach Deutschland abgeschoben werden.

Jens Söring sitzt im Gefängnis, lebenslänglich. Ein brisanter Dokumentarfilm über eine große Liebe und einen großen Verrat und über das amerikanische Rechtssystem, das sich selbst nicht mehr zu hinterfragen scheint.

Der 53-Jährige wuchs in Bonn auf und studierte in den 1980er Jahren an einer Universität im US-Bundesstaat Virginia. Ihm wurde vorgeworfen, 1985 die Eltern seiner Freundin bestialisch ermordet zu haben. US-Medíen bezeichneten Söring in der Folge als "German Monster".

Tat erst gestanden, dann widerrufen

Bekannt geworden war der Fall auch, weil Söring den Doppelmord zunächst gestanden hatte - eigenen Angaben zufolge aus Liebe zu seiner Freundin, um diese zu schützen. Später hatte er sein Geständnis aber widerrufen.

Seit Jahren mehrten sich relevante Hinweise darauf, dass Söring unschuldig sein könnte. Vor allem eine später vorgenommene DNA-Untersuchung von am Tatort gefundem Blut entlastete ihn.

Das Versprechen. Der Fall Jens Söring und Elizabeth Haysom