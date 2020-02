Schnee und glatte Straßen haben den Verkehr im Hunsrück ausgebremst. Es bleibt frostig in den Höhenlagen, die Meteorologen warnen auch wieder vor Sturmböen.

Ein Lastwagen sei auf der für Berufspendler wichtigen B50 zwischen Sohren und Kirchberg (Rhein-Hunsrück-Kreis) in die mittlere Schutzplanke gekracht und habe sich festgefahren, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Die glatte Straße war bis 10 Uhr in Richtung A61 voll gesperrt. Das Fahrzeug musste befreit und die Trümmerteile mussten geborgen werden.

Dauer 0:31 min Schnee im Hunsrück sorgt für Verkehrsberhinderungen Im Hunsrück gibt es rund um Morbach und Thalfang Behinderungen auf den Straßen durch Schnee.

Lkw standen quer auf der Fahrbahn

Schon am Mittwoch hatte es im Hunsrück rund um Morbach und Thalfang Behinderungen auf den Straßen durch Schnee gegeben. Auf mehreren Straßen, darunter der B327, hätten Lkw nach Polizeiangaben nicht mehr weiterfahren können oder hätten auf der Fahrbahn quer gestanden. Auch auf der B269, L164 und L150 kam es zu Behinderungen.

Erneut schwere Sturmböen möglich

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz nach dem Sturmtief "Sabine" ungemütlich. Im Laufe des Donnerstags werden Gewitter und Schauer erwartet. Oberhalb von 200 bis 400 Metern kann Schnee fallen. Auch im Flachland könne die ein oder andere Flocke fallen. Zudem lebe der Wind wieder auf, in höheren Lagen sind auch stürmische Böen möglich. In der Nacht auf Freitag können in Gewittergebieten schwere Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern wieder für Probleme sorgen.

Im Bergland könne außerdem leichter Frost auftreten. Am Freitag ist es zunächst stark bewölkt. Nach Angaben des DWD lockert es dann allerdings auf und auch die Sonne kommt zeitweise raus - bei milden sieben bis elf Grad.

Noch keine Bilanz zu Waldschäden durch "Sabine"

Unterdessen teilte die Zentralstelle der Forstverwaltung mit, dass es noch unklar sei, wie sehr "Sabine" in den rheinland-pfälzischen Wäldern gewütet hat. Da noch weitere Sturmböen erwartet würden, sei es noch zu gefährlich, sich ein Bild vor Ort zu verschaffen. Voraussichtlich gebe es erst Ende der Woche einen Überblick über die Schäden.