Der Iran dementiert, dass ein aus Afghanistan stammender Bundeswehr-Angehöriger für Teheran spioniert haben soll. Der Mann war in Daun in der Eifel stationiert.

Der Iran habe "mit dieser angeblichen Person" - einem Deutsch-Afghanen in der Bundeswehr - niemals Kontakt gehabt, zitierte die Nachrichtenagentur Isna Außenamtssprecher Bahram Ghassemi. Die Festnahme des Sprachauswerters der Truppe sei indes Teil der Bestrebungen, die Beziehungen zwischen der Europäischen Union (EU) und der Islamischen Republik zu beeinträchtigen, kritisierte er.

Bundeswehr setzt gebürtige Afghanen als Dolmetscher und Sprachauswerter ein (Symbolbild) dpa Bildfunk

Die Bundesanwaltschaft hatte den 50-Jährigen am Dienstag im Rheinland festnehmen lassen. Abdul Hamid S. sei dringend verdächtig, Erkenntnisse an einen iranischen Geheimdienst weitergegeben zu haben, erklärte die Behörde in Karlsruhe.

Verdächtiger gehörte Einheit in Daun an

Nach Informationen der "Süddeutsche Zeitung" (SZ) soll der Verdächtige dem Bataillon Elektronische Kampfführung im rheinland-pfälzischen Daun angehören. Die Spezialisten der Dienststelle belauschen feindliche Kommunikation, stören Sender und schützen den bundeswehreigenen Funkverkehr.

Die Bundeswehr nutzt im Einsatz häufig gebürtige Afghanen als Dolmetscher und kulturelle Vermittler, die die Soldaten auf Patrouillen begleiten und ihnen die Verständigung mit den Einheimischen ermöglichen. Laut "Spiegel online" soll der Verdächtige seit mehreren Jahren für den iranischen Geheimdienst gearbeitet und Zugang zu sensiblen Informationen der Truppe gehabt haben.