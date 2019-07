In Trier findet am Samstag das älteste CSD-Straßenfest in Rheinland-Pfalz statt. Am Nachmittag startet ein Demonstrationszug mit Fußgruppen durch die ganze Stadt.

dpa Bildfunk picture alliance/Matthias Balk/dpa Der Trierer Christopher Street Day findet dieses Jahr unter dem Motto "No fear - live queer! 50 Jahre Stonewall" statt. Die Veranstalter erwarten mehrere tausend Teilnehmer. Gemeinsam soll gegen Diskriminierung, Homophobie, Transphobie und Rassismus demonstriert werden. Die Parade beginnt und endet am Kornmarkt. Dort ist auch die CSD-Bühne aufgebaut. Streckenführung CSD Trier 2019 Schmit-z Trier Vielfältiges Programm Auf der Bühne sprechen Vertreter verschiedener politischer Parteien und Verbände ein Grußwort zum CSD Trier. Die Schirmherrschaft übernimmt in diesem Jahr Katarina Barley (SPD). Die Sängerin und Songwriterin Ela Querfeld moderiert durch den Tag. Nach Angaben der Veranstalter erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches kulturelles und politisches Bühnenprogramm. Der CSD wird von etwa 30 Ständen verschiedenster Gruppen begleitet, die sich auf der Infomeile in der Fleischstraße - direkt am Kornmarkt - anschließen. Das Gesundheitsamt Trier bietet beispielweise eine Schnelltestaktion für sexuell übertragbaren Infektionen an. Seit 2012 gibt es in Rheinland-Pfalz den Beschluss zur "Aufarbeitung der strafrechtlichen Verfolgung und Rehabilitation homosexueller Menschen". DASDING Wie jedes Jahr wird auch 2019 eine ruhige Minute eingeplant, in der aller Betroffenen und Opfer von homophober, transphober und menschenverachtender Gewalt gedacht wird. Ältester CSD in Rheinland-Pfalz Schon 1999 hatte sich eine kleine Gruppe in Trier zusammengetan, die im Drag-Outfit mit dem Römerexpress durch die Stadt gefahren ist, um Aufmerksamkeit für die Community zu erlangen. 2003 fand dann in Trier der erste offizielle CSD in Rheinland-Pfalz statt - damals in noch relativ kleinem Umfang, mit einem Straßenfest auf dem Kornmarkt und anschließender Feier auf der Mosel. Koblenz folgte 2008 mit seinem ersten CSD, Mainz 2014. 50 Jahre Stonewall Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr für alle, die den CSD feiern. Mit einem Aufstand vor der New Yorker Bar "Stonewall Inn" vor 50 Jahren begann der Kampf der Szene für Gleichberechtigung. Seit jenen Juni-Tagen gehen zum Gedenken an dieses Ereignis alljährlich weltweit Menschen auf die Straßen, um für Toleranz, Akzeptanz sowie eine vollständige rechtliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung von LGBTQ-Menschen zu demonstrieren. Dauer 0:25 min Christopher Street Day 2018 in Trier Schwule, Lesben und Transsexuelle haben am Samstag in Trier den Christopher Street Day gefeiert. Das Fest stand unter dem Motto "Arbeit".