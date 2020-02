Der starke Regen der letzten Tage hat für Hochwasser in Rheinland-Pfalz gesorgt. Inzwischen hat der Moselpegelstand in Trier die Neun-Meter-Marke überschritten. Kritisch ist die Lage vor allem in Zell.

Dauer 2:27 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Gemeinden an der Mosel bereiten sich auf Überschwemmungen vor Viele Keller stehen unter Wasser, Straßen sind überflutet. In Trier hat die Mosel am frühen Dienstagabend die kritische Neun-Meter-Marke überschritten. Die Gemeinden bereiten sich auf weitere Überschwemmungen vor. Video herunterladen (5,9 MB | MP4)

Der Pegelstand lag in Trier am Dienstagabend bei 9,07 Metern - das sind mehr als fünf Meter über normal. Am Montagabend hatte der Pegelstand noch bei 6,95 Metern gelegen. Die Schifffahrt ist eingestellt.

Wird die Altstadt von Zell überflutet?

In Zell im Kreis Cochem-Zell bereiten sich die Einwohner auf Überflutungen vor. Noch ist unklar, ob es dazu kommt. Geht man jedoch nach dem Referenzpegel in Trier, ist damit zu rechnen. Ab 8,70 Metern in Trier kann es auch in Zell kritisch werden. Bislang ist die Altstadt noch trocken. Doch viele Bewohner brachten ihre Sachen vorsorglich in Sicherheit. Zudem wurden Schilder demontiert und Parkautomaten vom Strom genommen.

Dauer 2:21 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP SWR-Reporter Ebmeyer zur Hochwasserlage in Zell Dauerregen hat in Teilen von Rheinland-Pfalz zu Überflutungen geführt. SWR-Reporter Stephan Ebmeyer berichtet über die kritische Situation in Zell an der Mosel. Video herunterladen (5,7 MB | MP4)

In anderen Orten sorgte die Hochwasser führende Mosel bereits für Überschwemmungen. Das Wasser stand unter anderem in Aach (Kreis Trier-Saarburg), Kues und Zeltingen (Kreis Bernkastel-Wittlich) in den Straßen und flutete Keller. "Wir gehen davon aus, dass insgesamt mehrere hundert Gebäude entlang der Mosel betroffen sein werden", sagte ein Sprecher der Polizei in Bernkastel-Kues.

In etlichen Ortschaften wurden mobile Hochwasserschutzmauern montiert, beispielsweise in Oberbillig, Kesten und Lieser. Viele hundert Einsatzkräfte waren im Einsatz, um Straßen zu sperren, Autos abzuschleppen oder Gebäude abzusichern

Bundes- und Landstraßen gesperrt

Vor allem der Landkreis Trier-Saarburg ist von Überflutungen betroffen. Bundes- und Landstraßen waren dort gesperrt. In Konz-Oberemmel sei ein Weiher über die Ufer getreten, sodass Wasser ein Haus geflutet habe, teilte die Polizei mit. Die Einwohner mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Der Ortskern der Gemeinde Aach war in der Nacht auf Dienstag von einem Bach überschwemmt worden. Die Ortsdurchfahrt Hetzerath im Kreis Bernkastel-Wittlich war ebenfalls nicht befahrbar. Das Wasser stand dort nach Angaben der Polizei mehr als einen halben Meter hoch. Auch in der Stadt Trier gab es zahlreiche Einsätze. In mehreren Stadtteilen liefen Keller voll, Straßen wurden überflutet.

In Ürzig steigt die Feuerwehr vom Auto aufs Boot um. SWR

Koblenz rüstet sich

Die Koblenzer Feuerwehr baute am Dienstag die mobile Hochwasserschutzwand auf. Geplant war, den ersten und zweiten von drei unterschiedlich hohen Abschnitten zu errichten, wie die Berufsfeuerwehr mitteilte. Grundsätzlich wird ab einem erwarteten Pegelstand von 4,50 Meter der erste und ab 6,50 Metern der zweite Abschnitt aufgebaut. Der dritte käme erst ab einem erwarteten Pegelstand von 7,50 Metern infrage. Damit werde diesmal vorerst nicht gerechnet, sagte eine Sprecherin. Am Dienstagabend überschritt der Pegelstand in Koblenz 5,20 Meter. Der Normalwert liegt bei 2,30 bis 2,50 Metern.

Bereits am Montag waren einige Straßen an der Mittelmosel wegen Überflutung gesperrt worden. Das betrifft die Kreisstraße 65 zwischen Kövenig und Reil sowie die L192 Ortsdurchfahrt Enkirch. Ebenfalls gesperrt wurden die B53 zwischen der Zeltinger Brücke und der Brücke in Lösnich sowie die K143 zwischen Lieser und Kesten.

Nahe erreicht Meldehöhe

Auch in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz sorgten starken Regenfälle für Probleme. So reichte in Bad Kreuznach das schlammig-braune Wasser der Nahe am Montag an vielen Stellen schon fast an die Hochwasserschutzwände heran. Die waren vom Bauhof der Stadt bereits Ende des vergangenen Jahres aufgestellt worden. Im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg seien Anwohner an einem Nahe-Ufer aufgefordert worden, ihre Fahrzeuge aus den Garagen zu holen. Die entsprechende Straße sei auch schon gesperrt, so die Feuerwehr.