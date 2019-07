Mit einem Eröffnungskonzert des Hannoveraner Knabenchor und dem Bläserensemble Canadian Brass beginnt am Samstag in der Abteikirche Sankt Maximin das Mosel Musikfestival.

Das Festival ist das größte und älteste Klassikfestival in Rheinland-Pfalz. Das Festival beschäftigt sich dieses Jahr mit dem Thema Heimat. Das Motto lautet "Ich habe manchmal Heimweh, ich weiß nur nicht wonach".

Volksmusik trifft auf Musik aus dem Orient, Klassik auf Klezmer, Barock auf Blues, Swing auf Rap, spirituelle Gesänge Afrikas auf geistliche Chorliteratur Europas. Intendant Tobias Scharfenberger sagte, er habe sich von vielen musikalischen Heimaten inspirieren lassen.

Zahlreiche besondere Veranstaltungsorte

Von Juni bis Oktober sind 54 Konzerte an 40 verschiedenen Spielstätten entlang der Mosel geplant. Darunter beispielsweise das Weingut Van Volxem, die Sankt Laurentius Barockkirche in Longuich oder der Rittersaal auf Schloss Veldenz.

Ende Juni tritt beispielsweise die deutsche Sängerin Pe Werner in der Kröver Weinbrunnenhalle auf. Im August wird die chinesische Pipa-Spielerin Wu Man im Kloster Machern in Bernkastel-Wehlen zu sehen sein. Den Schlussakkord setzt im Oktober der US-amerikanische Nachwuchspianist Kit Armstrong, in der Abteikirche Sankt Maximin in Trier.